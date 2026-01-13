Miliardář Pavel Tykač má po dvaceti letech na dosah doplatek 849 milionů korun za akcie tehdejšího Českého Telecomu, dnes O2, které v roce 2005 prostřednictvím svých dvou firem držel a prodal španělské Telefónice. To, že jej Telefónica tehdy „ošidila“ a akcie Českého Telecomu měly vyšší hodnotu, než mu za ně tehdy v povinné nabídce převzetí zaplatila, rozhodl letos v květnu pravomocně Vrchní soud v Praze.
Tomu, aby sumu včetně úroků ve výši dalších 1,5 miliardy dostal, ale před koncem roku již podruhé zabránil Nejvyšší soud. V ostrém sporu se přitom soudy musely vypořádávat s více než 50 znaleckými posudky.
Co se dočtete dál
- Jak soudy rozhodovaly o hodnotě akcií.
- Jaké další spory mobilního operátora O2 provázejí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.