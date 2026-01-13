Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek z české politické scény jen tak nezmizí. Dokazuje to i současná situace kolem volby správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Zatímco ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) hned po svém nástupu mluvil o tom, že ho z ní odvolá, nyní do ní politického matadora posílají zpátky Motoristé sobě. Mezi nominanty jsou ale i další zajímavá jména: se zdravotnickou zkušeností i zcela bez ní. Právě to v některých stranách vyvolalo napětí. Kdo tedy nakonec ve správní radě usedne a proč je pro politiky tak důležitá?
Všeobecná zdravotní pojišťovna je největší zdravotní pojišťovnou v Česku. Má šest milionů klientů a hospodaří s více než 340 miliardami korun ročně. To je asi 14 procent všech státních výdajů – více než celé školství nebo obrana, zhruba trojnásobek rozpočtu Prahy.
Mít ve správní radě své lidi je tak pro politické strany klíčové. Roky v ní sedí političtí nominanti: dvacet navrhují sněmovní politické strany, deset jmen doplní vláda jako celek.
V úterý končil termín pro nahlášení kandidátů. HN znají nominanty politických stran, na veřejnosti jsou i některá jména, která navrhne kabinet. O stranických kandidátech budou následně jednat poslanecké kluby a pak je bude schvalovat sněmovna. Navržená jména uvnitř koalice si schválí vláda.
