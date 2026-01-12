Poslanec a ikona Motoristů Filip Turek nakonec zamíří na resort životního prostředí (MŽP), i když v jiné roli než ministerské. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády oznámil, že se Turek stane vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. 

Zdroje HN z resortu životního prostředí poukazují i na to, že ministerstvo, kam Turek směřuje, snižuje pro své náměstky a ředitele sekcí stupně bezpečnostní prověrky. Tenhle krok by přitom mohl Turkovi, který podle expertů nemá kvůli neprůhlednosti svého podnikání a dokazování příjmů šanci prověrku získat, usnadnit jeho působení v nové pozici

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Zdroje HN poukazují na to, že ministerstvo, kam Turek směřuje, snížilo pro své náměstky i nové ředitele sekcí požadované stupně bezpečnostní prověrky. Co přesně se mění?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.