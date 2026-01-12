Poslanec a ikona Motoristů Filip Turek nakonec zamíří na resort životního prostředí (MŽP), i když v jiné roli než ministerské. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády oznámil, že se Turek stane vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.
Zdroje HN z resortu životního prostředí poukazují i na to, že ministerstvo, kam Turek směřuje, snižuje pro své náměstky a ředitele sekcí stupně bezpečnostní prověrky. Tenhle krok by přitom mohl Turkovi, který podle expertů nemá kvůli neprůhlednosti svého podnikání a dokazování příjmů šanci prověrku získat, usnadnit jeho působení v nové pozici.
Co se dočtete dál
- Zdroje HN poukazují na to, že ministerstvo, kam Turek směřuje, snížilo pro své náměstky i nové ředitele sekcí požadované stupně bezpečnostní prověrky. Co přesně se mění?
