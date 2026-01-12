Během několika týdnů se Zuzana Mrázová stihla stát ze starostky severočeské Bíliny poslankyní za hnutí ANO, následně ministryní pro místní rozvoj kabinetu Andreje Babiše, k tomu zvládla ještě svatební cestu. Přestože je průměrná doba působení ministra v jejím resortu rok a půl, sama počítá se čtyřletou misí. Během ní chce dokončit digitalizaci stavebního řízení, která se kabinetu Petra Fialy (ODS) nepovedla. „Nejprve ale potřebujeme nový stavební zákon, jinak bychom digitalizovali chaos,“ říká Mrázová v rozhovoru pro HN.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou nejbližší plány Zuzany Mrázové na postu ministryně.
- Co zdědila po svém předchůdci.
- Jaký si sestavila tým.
- Co říká k Babišovu střetu zájmů.
