Startuje čtvrtý ročník soutěže Zelená obec roku, která pravidelně oceňuje města a obce za inovativní přístup k udržitelnému rozvoji. Organizátorem soutěže je ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami. Cílem je motivovat obce nejen k udržitelnosti, ale také ochraně přírody a aktivnímu zapojování místních komunit.
Soutěž během předchozích let ocenila desítky obcí. Také letos má pro ně kromě uznání, slavnostního předávání cen a odborné konference připravenou i finanční odměnu v celkové výši 1,5 milionu korun. Tu mohou použít dle svého uvážení. Přihlášky jsou otevřené do 22. března.
„Obce hrají klíčovou roli při ochraně životního prostředí i rozvoji udržitelných řešení, která mají dlouhodobý dopad na kvalitu života všech. Dosavadní ročníky soutěže ukázaly, že právě na lokální úrovni vznikají často projekty s velkým přesahem. Věřím, že letošní ročník přinese další inspirativní příklady, které mohou motivovat i ostatní,“ říká Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za komerční bankovnictví.
Záštitu poskytly Svaz měst a obcí ČR a Česká rada pro šetrné budovy. Novým partnerem soutěže je Nadace Veronica, která se dlouhodobě zaměřuje na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.
„V Nadaci Veronica dlouhodobě podporujeme komunitní ekologické aktivity a díky této spolupráci máme možnost ocenit a dále motivovat ty, kteří jsou v této oblasti vzorem. Právě obce hrají klíčovou roli v udržitelném rozvoji naší společnosti. Spolupráce se Zelenou obcí roku je pro nás dalším způsobem, jak efektivně podporovat projekty s reálnými dopady a šířit osvětu o jejich významu,“ říká Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica.
Česko má nové Zelené obce roku. V soutěži zvítězily Ratiboř, Rudíkov, Havlíčkův Brod a Ostopovice
Hlavní kategorie budou i letos rozděleny podle velikosti obce. V minulém ročníku zvítězila v kategorii nad 1000 obyvatel Ratiboř na Vsetínsku. V kategorii do 1000 obyvatel Rudíkov na Třebíčsku a v kategorii statutárních a velkých měst vyhrál Havlíčkův Brod.
Rudíkov zaujal porotu například využitím dešťové vody, výstavbou nájemních bytů pro mladé rodiny či vybudováním dočišťovacích tůní. Ratiboř pak propracovaným motivačním systémem ve sběrném dvoře, kde využívá i suť, ze které si sama vyrábí stavební materiál, či vybudováním polyfunkčního komunitního centra. Město Havlíčkův Brod ocenila porota mimo jiné za revitalizaci městského parku, stavbu čistírny odpadních vod, která zároveň produkuje bioplyn, či za zahradu smyslového vnímání u domova pro seniory, která umožňuje setkávání všech generací – dětí, seniorů a široké veřejnosti.
Vítězem kategorie Sociální počin roku se staly Ostopovice na Brněnsku. Zaujaly nejen výstavbou nové obecní knihovny, která se stala opravdovým kulturním centrem obce, ale i dalšími projekty pro bohatý společenský život obyvatel.
„Aktivity, které směřují k ochraně přírody a zavádění udržitelných řešení, mají zásadní vliv na budoucnost a zaslouží si uznání. Velmi mě těší, že díky soutěži Zelená obec roku máme možnost vidět tolik inspirativních projektů pohromadě. Pozitivním signálem je také to, že roste zájem nejen o samotnou soutěž, ale také o odbornou konferenci Udržitelná budoucnost obcí, která na soutěž navazuje a která dává příležitost pro další networking,“ doplňuje Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin.
Kromě finanční odměny vítězové získají také odborné poradenství od expertů ČSOB Advisory a platformy Green0meter.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 4. června v rámci odborné konference Udržitelná budoucnost obcí v Kampusu ČSOB v pražských Radlicích. Stavba patří mezi nejekologičtější administrativní budovy v Evropě, disponuje nejvyšší úrovní certifikace LEED Platinum a nabídne inspirativní prostředí nejen pro představení vítězných projektů, ale také pro odborné diskuse s experty.
Více informací o soutěži a možnostech přihlašování najdete na www.zelenaobecroku.cz.
