Tuzemští mobilní operátoři musí podle zákona uchovávat šest měsíců data o komunikaci svých klientů, aby si je případně mohla vyžádat například policie, zpravodajské služby či Česká národní banka. I když soudy už opakovaně potvrdily, že je to příliš dlouho, a tedy i v rozporu s evropskou legislativou, Česko to dosud nenapravilo.
Nyní to zopakoval Nejvyšší soud. Ve čtvrtek totiž potvrdil, že ministerstvo průmyslu a obchodu se za neoprávněné shromažďování dat o tom, kdy a kde se pohyboval a s kým si volal, musí omluvit datovému novináři Českého rozhlasu Janu Cibulkovi.
Co se dočtete dál
- Jak se k rozsudku staví stát.
- Proč novinář podal žalobu.
- Jak se má situace a špatný zákon napravit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.