Tuzemská ekonomika už jede týden v rozpočtovém provizoriu a stále není jasné, s jakým deficitem bude letos celkově hospodařit. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zatím odmítá uvádět jakákoliv čísla, plánuje přitom, že hotový návrh rozpočtu vláda 26. ledna schválí a během následných dní odešle do sněmovny. Do té doby očekává vylepšený odhad vývoje české ekonomiky, který by jí mohl dát vetší možnosti při tvorbě návrhu. Experti však takové vyhlídky mírní.
Původně se měl kabinet zabývat rozpočtem na první novoroční schůzi 5. ledna, posléze byl termín 19. ledna. Teď přišel další odklad. Schillerová do té doby musí spočítat poměrně složitou matematickou „trojčlenku“, tedy zůstat co nejblíže u schodku ve výši 281 miliard korun, jak navrhla minulá vláda Petra Fialy (ODS), splnit vládní sliby a dodržet přitom rozpočtovou odpovědnost. „Schodek bude určitě vyšší, ale zatím nechci šermovat čísly,“ uvedla na dotaz HN k parametrům rozpočtu Schillerová.
Co se dočtete dál
- Proč ministryně Schillerová nechce uvádět žádná čísla k letošnímu rozpočtu.
- Kde jí chybí miliardy.
- Jak je chce sehnat.
- Co na to říkají experti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.