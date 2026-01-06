Kdyby nás zaměstnanci měli oznámkovat jako ve škole, dali by nám jedničku, nejhůře dvojku. Taková je představa manažerů téměř v polovině českých firem. Nová data ale ukazují, že je z významné části mylná a pocity vedení firem a jejich lidí se částečně nepotkávají. Co v takovém klimatu hrozí?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co v českých firmách způsobuje „manažerskou slepotu“.
  • V čem je tento stav nebezpečný.
  • A jak mu předejít.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.