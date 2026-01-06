Když Vojtěch Otevřel zakládal společně s kamarádem Vojtěchem Knyttlem v roce 2020 předplatitelskou platformu Herohero, brali ji jen jako volnočasový projekt. Měli v té době už rozběhlý portál GoOut, který se etabloval jako jedno z míst, kde Češi pravidelně nakupují vstupenky na akce všech druhů. Otevřel s partnery ale cítil, že je třeba se posunout dál. Firmu za stovky milionů korun prodali a naplno se začali věnovat odvětví, které nabírá na síle po celém světě a láká tisíce tvůrců.
Inspiraci a nadhled pro sebe samotného i vedení byznysu odjel Otevřel sbírat do New Yorku, kde už dva roky žije. Kontakt ale neztrácí ani s Prahou, kde Herohero dále sídlí a v tuto chvíli ho využívá 1,6 milionu lidí. V rozhovoru s HN jednačtyřicetiletý Otevřel popisuje, jak by mohla platforma vypadat v letošním roce a proč by mohla fungovat i offline. Jakou strategii zvolili pro expanzi do USA a jak být úspěšný tvůrce.
Ale také proč na platformě zůstávají kontroverzní influenceři jako Mike Je Pán, který nešetří vulgaritami a šikanuje politiky z antisystémové scény. „Když děláte veřejnou platformu, stane se odrazem společnosti, ve které žijeme. Komunity, které se třeba vám nemusí líbit, jsou i v našich životech a ve veřejném prostoru,“ říká.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou plány s Herohero na následující roky.
- Jak být úspěšný na Herohero.
- Jak Otevřel vnímá přítomnost kontroverzních osobností na Herohero.
- A jak se platforma vypořádala s bezpečnostními hrozbami.
