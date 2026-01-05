Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) jmenoval dva nové náměstky. Motoristé sobě nominovali bývalou náměstkyni, která už na ministerstvu v minulosti řídila evropskou zemědělskou agendu ministrům současné opozice. SPD vysílá bývalého poslance, jenž neuspěl v podzimních sněmovních volbách.
Co se dočtete dál
- Koho si nový ministr vybral do vedení resortu.
- Jaké role budou mít noví náměstci na ministerstvu.
- Odkud noví náměstci přicházejí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.