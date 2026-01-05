Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) jmenoval dva nové náměstky. Motoristé sobě nominovali bývalou náměstkyni, která už na ministerstvu v minulosti řídila evropskou zemědělskou agendu ministrům současné opozice. SPD vysílá bývalého poslance, jenž neuspěl v podzimních sněmovních volbách.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Koho si nový ministr vybral do vedení resortu.
  • Jaké role budou mít noví náměstci na ministerstvu.
  • Odkud noví náměstci přicházejí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.