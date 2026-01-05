Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pondělí odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku. Dočasně ho povede ředitel divize sdílených služeb České pošty Ondřej Škorpil. ČTK o tom informovala Ivana Nguyenová z odboru komunikace ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) Metnara pověřil vypsáním výběrového řízení na vedení pošty.
„Česká pošta dlouhodobě prochází komplikovaným obdobím a potýká se se špatnými hospodářskými výsledky. Má představa je, že Česká pošta projde zásadní transformací. Zároveň děkuji dosavadnímu generálnímu řediteli za jeho práci,“ uvedl Metnar. Štěpán byl ve funkci od působení předchozího ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).
Jindřišskou za miliardu neprodáme, transformace podniku je v poločase, říká šéf České pošty Štěpán
Metnar už v prosinci odvolal deset z 15 členů dozorčí rady pošty. Zůstali jen zástupci zaměstnanců.
