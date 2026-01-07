Kdo vydělá na kryptoměně a „zapomene“ zaplatit daň z příjmu, může už napřesrok čekat kontrolu z finančního úřadu. Od letošního roku začíná platit evropská směrnice DAC8, která dává kryptosměnárnám a kryptoburzám registrovaným v EU povinnost každý rok nahlašovat souhrn transakcí každého českého klienta zdejšímu finančnímu úřadu.
Otázka zatím visí nad tím, od jakého data bude mít stát informace k dispozici. Směrnice totiž zatím nebyla překlopena do české legislativy. Ministerstvo financí nicméně ujišťuje, že to napraví.
Opatření se podle resortu bude týkat stovek tisíc investorů do krypta. Podle některých odhadů z trhu má zkušenost s digitálními aktivy v Česku přibližně 450 tisíc lidí. Data bude muset poskytovat i největší světová kryptoburza Binance či v Česku oblíbený Revolut.
