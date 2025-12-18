Na ministerstvu životního prostředí zatím předseda Motoristů Petr Macinka strávil jen pár dnů a už se chystá naplnit heslo ze své kampaně o tom, že po nástupu Motoristů poteče zelená krev. Nový ministr zahraničí, který je zatím pověřený řídit i úřad se sídlem v pražských Vršovicích, se chystá zrušit celou sekci ochrany klimatu. Na ministerstvu se navíc hovoří i o konci odboru financování dekarbonizace ekonomiky.
Kolik lidí bude muset odejít a kolik přejde do jiných sekcí či odborů, zatím není jasné. Stejně tak visí otazník nad tím, kdo a nakolik se bude agendám rušené sekce a odboru, například ochraně ovzduší, klimatu a dekarbonizaci české ekonomiky, věnovat.
Co se dočtete dál
- Co se děje na ministerstvu životního prostředí? Kdo je v ohrožení?
- A co na to vedení ministerstva?
