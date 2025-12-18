Ministři dostali tento týden na zasedání vlády za úkol snížit pro příští rok provozní výdaje svých resortů o pět procent a připravit si seškrtání tabulkových míst.
Pokud by šlo o stejnou základnu „provozních výdajů“ jako při nástupu vlády Petra Fialy před čtyřmi lety, škrtat se bude z částky 98,8 miliardy a celková úspora tak bude zhruba pět miliard korun. Na ministerstvech a celostátních úřadech aktuálně pracuje 82 tisíc lidí. Kolik z nich mají ministři seškrtat, není zatím jasné.
Co se dočtete dál
- Kolik mají ministři uspořit.
- Jak se má změnit počet úředníků.
- Jakou část státního rozpočtu škrty představují.
