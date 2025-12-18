Státní pozemkový úřad stále nevzdává snahu získat alespoň částečnou náhradu za pozemky, o které přišel v miliardové kauze restituce takzvaného Bečvářova statku. Cenné parcely skončily v rukou skupiny podnikatelů kolem Tomáše Hrdličky a Romana Janouška.
Naději dal nyní úřadu Nejvyšší soud. Už dříve nižší soudy pravomocně potvrdily, že trojice zaměstnanců úřadu neoprávněným vydáním pozemků spáchala trestný čin. A úřad pak na trojici podal žalobu o náhradu škody. Tu sice v prvním případě soudy zamítly, ale Nejvyšší soud nyní vrátil případ na začátek.
Co se dočtete dál
- Kdo a kolik na podvodné restituci vydělal
- Kolik by měli úředníci hradit a jak může být tato suma dobytná
- Proč po jednom úředníkovi chce stát statisíce, po dalších dvou ale desítky milionů.
