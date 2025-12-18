S brexitem přišla před sedmi lety také stopka pro české studenty, kteří chtěli v rámci výměnného programu Erasmus+ vyjet studovat do Velké Británie. Dál to bez vysokých poplatků až doposud nešlo. Ve středu se však Británie s Evropskou unií dohodly, že se země do programu opětovně zapojí. Od roku 2027 by tak mohlo ve Spojeném království studovat zdarma až tisíc českých vysokoškoláků, středoškoláků či žáků základních škol, kteří byli nyní z programu zcela vyloučeni.
Co se dočtete dál
- Jaké poplatky budou muset studenti hradit a od kterých budou osvobozeni.
- Kolik peněz na výjezdy Británie dá a kolika studentů se bude týkat.
- Jaké další změny v programu Erasmus+ proběhnou.
