Motoristický poslanec Filip Turek (zatím) ve vládě premiéra Andreje Babiše nezasedl, přesto už v ní dokáže vyvolat když ne koaliční rozkol, tak přinejmenším překvapení. Už dva týdny před jmenováním kabinetu totiž domluvil „slovenský záskok“ na úterní radě ministrů životního prostředí. Tím zaskočil nejen koaliční partnery, ale i oslovené experty na vládní pravidla. Navíc proti jeho angažmá v čele resortu životního prostředí stále sílí odpor ze strany prezidenta Petra Pavla.
Co se dočtete dál
- Proč domluvil Filip Turek na Slovensku záskok.
- Co se na tom opozici nezdá.
- Jak to vidí ústavní právník.
- Co chtějí vědět koaliční partneři.
