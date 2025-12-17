V pondělí se postavil před budovu ministerstva a s širokým úsměvem přivítal jak premiéra Andreje Babiše (ANO), tak i nového ministra Ivana Bednárika (za SPD). A hned v úterý vyrazil do východních Čech otvírat nový kus dálnice D35. Jako obvykle natočil video, ve kterém ji ukazuje a představuje voličům.
A podobně jako další ministři bývalé vlády, Martin Kupka (ODS) po pondělním předání úřadu přešel do role kritika svého nástupce. A jde mu zejména o mýto a vysokorychlostní tratě. „Některé jeho výroky zavánějí nekompetentností,“ řekl HN. Přitom na resortu dopravy takové spory nového a bývalého ministra nejsou v posledních minimálně deseti letech úplně obvyklé.
Co se dočtete dál
- Co vadí na plánu na plošné mýtné.
- A co na změnu ministra říká železniční branže.
