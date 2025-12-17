Zhruba 300 tisíc domácností se v příštím roce dotkne zásadní změna sociálního systému. Namísto čtyř dávek (dvě na bydlení, na živobytí a na děti) se jim začne vyplácet jediná – takzvaná superdávka. A změní se částka, kterou budou dostávat. Jaké přesné dopady největší změna za poslední desítky let v praxi přinese, ale zatím nebylo zcela jasné. S první celoplošnou studií teď přišla výzkumná společnost PAQ Research a HN ji mají k dispozici. 

Sjednocení dávek do jedné podle ní pomůže domácnostem, které dnes čerpají jen část podpory, na kterou mají nárok. Naopak si pohorší jednočlenné domácnosti – včetně samostatně žijících seniorů, kterým stát bude přispívat méně na bydlení.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak dopadne superdávka na domácnosti, které dnes dostávají podporu od státu.
  • Kdo si podle rozsáhlého průzkumu pohorší a kdo polepší.
  • Jak nová vláda superdávku změní.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se