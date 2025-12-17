Zhruba 300 tisíc domácností se v příštím roce dotkne zásadní změna sociálního systému. Namísto čtyř dávek (dvě na bydlení, na živobytí a na děti) se jim začne vyplácet jediná – takzvaná superdávka. A změní se částka, kterou budou dostávat. Jaké přesné dopady největší změna za poslední desítky let v praxi přinese, ale zatím nebylo zcela jasné. S první celoplošnou studií teď přišla výzkumná společnost PAQ Research a HN ji mají k dispozici.
Sjednocení dávek do jedné podle ní pomůže domácnostem, které dnes čerpají jen část podpory, na kterou mají nárok. Naopak si pohorší jednočlenné domácnosti – včetně samostatně žijících seniorů, kterým stát bude přispívat méně na bydlení.
Co se dočtete dál
- Jak dopadne superdávka na domácnosti, které dnes dostávají podporu od státu.
- Kdo si podle rozsáhlého průzkumu pohorší a kdo polepší.
- Jak nová vláda superdávku změní.
