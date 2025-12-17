Na první pohled se to jeví jako kariérní úspěch a většinou to tak i nadřízení prezentují. Se zaměstnancem jsou spokojení a rozhodnou se mu nad rámec jeho stávající práce svěřit další odpovědnost nebo třeba vedení většího týmu.
Problém ale je, že k tomu nedostane žádnou novou smlouvu, s níž by se pojila konkrétní změna pozice, která by se navíc oficiálně oznamovala ve firmě. Nedostaví se ani navýšení odměny. Dotyčný byl totiž povýšen jen tak naoko. Je to jev, kterého si odborníci všímají stále častěji v aktuálním nastavení velké části firem ve světě i v Česku, které se snaží o zefektivnění a co nejúspornější režim. Může se ale i stát, že si zaměstnance jen testují.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá ghost promotion v českých firmách.
- Tipy, jak ho rozpoznat.
- A proč to může znamenat, že vás firma jen testuje.
