Kromě čerstvě jmenovaných ministrů se od pondělí ujímají svých postů také noví vysoce postavení vládní úředníci. Premiér Andrej Babiš vsadil i v tomto případě na osvědčená jména a vrací je na posty, které opustila před čtyřmi lety. Jak Babiš sám uvedl, některé musel přemlouvat. Zároveň ale předseda vlády potvrdil svá nedávná prohlášení, že po vstupu do Strakovy akademie propustí stovky vládních úředníků.
Šéfkou Babišova kabinetu se po schválení novou vládou stala Tünde Bartha. Tu pojí s Babišem dlouholetá spolupráce. Už v letech 2014 až 2017 byla vedoucí jeho kabinetu, tehdy ještě na Babišově postu ministra financí. Když se následně stal premiérem, vzal Barthu s sebou na Úřad vlády coby ředitelku odboru kabinetu. V dalším roce už ji pověřil vedením Úřadu vlády, kde s ním zůstala až do voleb v roce 2021.
