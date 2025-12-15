Ve funkci ministra je předseda Motoristů sobě Petr Macinka teprve den, už teď ale vzbuzuje největší „humbuk“ ze všech nových členů vlády. Ve třetím kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) povede rovnou dva resorty. Vstupuje do Černínského paláce jako šéf zahraniční diplomacie a zároveň dočasně povede i ministerstvo životního prostředí. Jeho vstup do vlády je razantní: „Klimatická krize skončila,“ říká hned ze startu. Hladký postup k moci jako jeho vládní kolegové ale nemá, má zatím nejvíce odpůrců – a to z řad studentů, ekologických organizací a vědců.
Co se dočtete dál
- Cesta Petra Macinky na dvě ministerstva.
- Jak reaguje nový ministr zahraničí a životního prostředí na protesty svých odpůrců.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.