Vědecké organizace kritizují záměr vlády snížit peníze na výzkum pro příští rok o 790 milionů korun. Vláda tyto peníze potřebuje na platy uklízeček a kuchařek ve školách. Vědci uvádějí, že vláda výzkum a vývoj dlouhodobě škrtí a nenavyšuje jim prostředky ani o inflaci a tento přesun na poslední chvíli byl „smutnou tečkou“. Organizace s penězi přitom už počítaly a nyní jim budou chybět. V ohrožení je mezinárodní konkurenceschopnost i pracující vědecké týmy.

  • Proč k přesunu došlo a jaké bude mít dopady.
  • Kde budou peníze ve vědeckých institucích chybět.
  • Co na to říká ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek.
