Pravděpodobně naposledy se letos úroky zaplacené ze státního dluhu vejdou do sto miliard korun. Na příští rok už ministerstvo financí počítá s takzvanými výdaji na obsluhu státního dluhu výrazně vyššími. Budoucí vláda Andreje Babiše navíc upozorňuje, že v návrhu státního rozpočtu s plánovaným schodkem 286 miliard korun chybí další výdaje za téměř 100 miliard. Dá se proto očekávat, že se náklady na dluh ještě zvýší o další miliardy.
Že se od příštího roku přehoupnou náklady na dluh přes sto miliard, potvrdilo ministerstvo financí. „V návrhu zákona o státním rozpočtu jsou tyto výdaje navrženy ve výši 110 miliard korun,“ potvrdila mluvčí resortu Šárka Pavlasová.
Co se dočtete dál
- Proč porostou další výdaje na státní dluh.
- Co na to říkají ekonomové.
- Co by mohlo znervóznit investory.
