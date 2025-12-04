Od začátku roku vstupuje v platnost novinka – jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ). Samotné posílání dat o zaměstnancích nastane až od dubna, ale už teď by měli zaměstnavatelé začít zjišťovat, co všechno po nich stát bude vyžadovat. A někteří mohou být překvapeni.
Největší změna čeká zhruba 40 tisíc podnikatelů nebo třeba společenství vlastníků jednotek (SVJ), kteří dnes mají brigádníky na minimální úvazky nebo honorované funkcionáře – ti budou o pracovnících nově muset reportovat ve stejném rozsahu jako velká firma. Celkem se má změna dotknout 380 tisíc zaměstnavatelů.
