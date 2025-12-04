Kvůli spekulacím na burze Binance svěřil pražský podnikatel Miloslav Žáček své tehdejší partnerce Sandře Pokorné podle svých slov 29 bitcoinů, které by dnes stály necelých 60 milionů korun. Jenže poté se rozešli a ona mu kryptoměnu nevrátila. Případ tak skončil u soudu, kde ji Žáček žaloval o vrácení zůstatku na účtu – zhruba 23 bitcoinů. Se žalobou ale neuspěl. Podle soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 Sylvy Mašínové nedoložil, že peníze skutečně poslal.
„Můj klient jí poslal bitcoiny a ona potvrdila v e-mailu, že jí došly. Co víc soud chce,“ reaguje Žáčkův advokát Robert Cholenský. Předpokládá přitom, že s klientem, kterým je majitel populárního pražského klubu James Dean či společnosti fotovolty dodávající fotovoltaické systémy, podá odvolání.
