Dodavatel fotovoltaiky a tepelných čerpadel Schlieger se v posledních týdnech pustil do soudních sporů. Brání se nařčení, že falšuje recenze svých klientů, a také svému vyloučení z České fotovoltaické asociace. Jeho advokáti jsou nicméně v soudní síni podstatně častěji. A to kvůli sporům s nespokojenými klienty.

Jak HN zjistily na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, Obvodní soud pro Prahu 3, v jehož obvodu má firma sídlo, eviduje v posledních třech letech na firmu víc než pět desítek žalob.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik musí Schlieger zaplatit za klamavé tvrzení o spotřebě tepelného čerpadla.
  • Jakým dalším žalobám klientů firma čelí.
  • Jak se vyvíjí spor s Českou fotovoltaickou asociací ohledně vyloučení firmy.
  • S kým se podnik naopak dohodl na smíru.
