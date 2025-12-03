Do čela vlivného rozpočtového výboru ve sněmovně usedl za Motoristy politický nováček Vladimír Pikora. Jeho předchůdce Josef Bernard za STAN byl sice ve sněmovně také nový, ale už měl v té době za sebou kariéru plzeňského hejtmana a zkušenosti s řízením velké společnosti. Že právě tohle Pikorovi chybí, ukázala první jednání výboru, kterým předsedal. Jeho řízení schůze bylo rozpačité – kdyby k ruce neměl tajemníka, který mu musel radit s každým krokem a kterému ještě musela pomáhat zkušená členka Alena Schillerová (ANO), výbor by asi nic nerozhodl. Přesto se oslovení poslanci i lidé z Pikorova okolí shodují, že v čele usedl člověk, který probíraným tématům rozumí.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se uvede Vladimír Pikora coby šéf rozpočtového výboru.
  • Jak jeho erudici vidí ekonomové a politici.
  • Co o něm říkají kritici.
  • Jak na ně reaguje Pikora.
