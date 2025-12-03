Bez střechy nad hlavou či ve zcela nevyhovujícím bydlení žije v Česku podle vládních statistik přes 160 tisíc lidí. A ztráta důstojného ubytování, tedy bytová nouze, hrozí podle dat ministerstva pro místní rozvoj (MMR) celkem 1,6 milionu lidem. Od ledna však má začít platit letos schválený zákon o podpoře bydlení, který by měl právě jim pomoci. Jeho klíčovým prvkem jsou takzvaná kontaktní místa, kde mají lidem poradit, jak se z těžké situace dostat. A těm s největšími potížemi pak pomoci získat přijatelné nájemní bydlení.
Jenže právě na provoz kontaktních center zatím nejsou v rozpočtu pro příští rok vyhrazeny peníze. Může se tak stát, že je budou muset platit ze svého městské radnice, které je mají zřídit. Některé tak mohou jejich služby omezit jen na minimum. Nastupující koalice navíc hrozí, že zákon změní, případně odsune jeho účinnost.
- Od ledna má začít platit zákon o podpoře bydlení, který by měl pomoci lidem v bytové nouzi. Na jeho klíčový prvek, kontaktní místa, ale chybí ve státním rozpočtu peníze a nová koalice hrozí, že zákon zreviduje.
- Kolik má center být a k čemu mají sloužit?
- A co na novém zákoně vadí nové koalici?
