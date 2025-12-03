Na začátku byla krátká zpráva, která v Česku v posledních letech už tolik nepřekvapí – kanceláře velkých státních firem navštívili policejní detektivové, odnesli si nějaké dokumenty. Podle toho, co uniklo do médií, prověřovali možné předražení stavebních zakázek. Tahle kauza pak během pár dnů nabobtnala do velkých rozměrů. Hlavně po tom, co policie našla u šéfa Správy železnic Jiřího Svobody přes 80 milionů korun v hotovosti. Domovní prohlídka ale proběhla i u šéfa Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla, který v branži platí spíš za racionálního asketu, jenž na sobě zatím žádný škraloup nemá. „Přitom se mě nikdo pořád nezeptal a nechtěl žádné vysvětlení,“ říká v rozhovoru pro HN Mátl.
Jak se vlastně s tím vyšetřováním žije a pracuje?
No, strašně špatně. Člověk vůbec nemá chuť pracovat a vlastně vůbec ty věci řešit. Zvlášť když nemám ani možnost nic vysvětlit a vysvětlovat to můžu leda do médií, kterým to zároveň vysvětlovat moc nemohu. Takže je to fakt celé špatně.
Moment, vy to nemůžete policii vysvětlovat?
Ano. Nikdo mě vůbec k nějakému vysvětlení neoslovil. Místo toho se jenom objevují nějaké články, které navíc nejsou ani pravdivé, protože v nich jsou absolutní nepřesnosti. Jen to dehonestuje jak mě, tak i spoustu dalších lidí z ŘSD, kteří s těmi věcmi ani nemají nic společného.
Jak to sleduji, tak ty články jsou založené na únicích ze spisu směrem k novinářům. Díky nim ovšem víme, že na ŘSD jde o dálnici D3 a o výkup pozemků někde na Vysočině. Nebo ještě o něco?
Ano, to jsou zhruba ty podstatné věci a pak úplné drobnosti. Někde jsem četl, že jde o stavbu odpočívky na D8. Ale ta odpočívka zatím vůbec nevznikla a ani o ní není rozhodnuto, takže moc nevím, jak o ni může pořádně jít. Vůbec tam nebylo žádné finanční plnění. Nerozumím tomu.
