Nakupování zboží přes e-shopy ze třetích zemí, zejména z Číny, je velmi často spojeno s krácením daní a cel. Potvrdil to ve své aktuální zprávě Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj byly skoro dvě třetiny kontrolovaných malých zásilek záměrně podhodnocené.
Přes české celnice do Česka dorazí každoročně řádově miliony zásilek z e-shopů v hodnotě 3,7 miliardy korun, převážně z Číny. Zkontrolovat každou z nich je pro celníky v praxi nemožné, stejně tak jako zjistit, zda za ně byla obchodníkem zaplacena DPH do společného evropského systému pro dovoz zboží z mimoevropských zemí, připustil NKÚ.
Stejným potížím jako Česko čelí všechny členské státy EU. Částečné řešení tohoto problému by tak mělo přinést celoevropské zavedení paušálního cla na malé zásilky, které má začít platit už příští rok.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.