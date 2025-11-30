Správa železnic musí řešit další problém. V sobotu večer smetl nákladní vlak ve Staré Boleslavi četu dělníků, kteří se tam chystali na výluku. Informaci HN potvrdil generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

K nehodě došlo na trati po pravém břehu Labe, která je vytížená hlavně nákladními vlaky. Podle krátké nehodové anotace při ní jeden dělník zemřel a dva byli zraněni. Drážní inspekce zahájila šetření.

Podle anotace šlo o zaměstnance externí firmy. Vlak, který je srazil, patřil ČD Cargo.

O devět dnů dříve, tedy 20. listopadu, se srazily dva vlaky u Zlivi na Českobudějovicku

