Správa železnic musí řešit další problém. V sobotu večer smetl nákladní vlak ve Staré Boleslavi četu dělníků, kteří se tam chystali na výluku. Informaci HN potvrdil generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.
K nehodě došlo na trati po pravém břehu Labe, která je vytížená hlavně nákladními vlaky. Podle krátké nehodové anotace při ní jeden dělník zemřel a dva byli zraněni. Drážní inspekce zahájila šetření.
Podle anotace šlo o zaměstnance externí firmy. Vlak, který je srazil, patřil ČD Cargo.
O devět dnů dříve, tedy 20. listopadu, se srazily dva vlaky u Zlivi na Českobudějovicku.
