O tom, že jihočeský hejtman Martin Kuba přemýšlí o exitu z ODS, se podle politiků uvnitř strany „šeptalo“ už týdny. I tak mnohé jeho krok zaskočil. Pro stranu, která po sněmovních volbách míří do opozice a bude si volit nového předsedu, to může mít nepříjemný dopad. S Kubou totiž odchází i další představitelé jihočeské ODS a v budoucnu může přetáhnout i další celostátní osobnosti.
„Tahle strana se v tuto chvíli nedá opravit. Současné vedení i lidé, kteří budou určovat chod strany, mají úplně jinou představu o politice než já,“ zdůvodnil Kuba svůj konec po 22 letech u občanských demokratů.
Zatímco končící ministr dopravy a kandidát na nového šéfa ODS Martin Kupka tvrdí, že nová konkurence v podobně „nejoblíbenějšího“ kolegy pro ODS nic neznamená, zbytek strany si to nemyslí. Mluví o tom, že odliv členů může být výrazný, a mnozí jsou přesvědčeni, že jihočeskou buňku to zničí úplně.
Co se dočtete dál
- Jak na odchod hejtmana Martina Kuby z ODS hledí uvnitř strany a proč očekávají exodus členů.
- Kteří lidé se hlásí v ODS o větší slovo.
