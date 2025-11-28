Stát poskytne až 8,8 miliardy Kč na vybudování nového závodu na zpracování lithia v Prunéřově na Chomutovsku. Dotaci pro společnost Geomet, která je součástí skupiny ČEZ, ve čtvrtek schválila vláda v demisi Petra Fialy (ODS). Podpora bude určena výhradně na investici do továrny, zejména pořízení technologií. ČTK to sdělilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Celkové náklady na vybudování závodu by měly činit přes 25 miliard Kč. Celý projekt těžby a zpracování lithia podle firmy vytvoří přímo 2000 pracovních míst a dalších 2000 míst v dodavatelském řetězci.
Těžbu lithia připravuje společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem z dolu na Cínovci v Krušných horách. ČEZ loni rozhodl, že v případě využití lithia bude závod na jeho zpracování u elektrárny v Prunéřově.
Přesná výše dotace bude podle MPO stanovena až v rozhodnutí o její poskytnutí. Geomet ji bude moci čerpat v letech 2029 až 2031. Podpora se podle úřadu vztahuje výhradně na investici do závodu, především na pořízení výrobních technologií pro zpracování lithia, stavební a technickou infrastrukturu a vytvoření nových pracovních míst.
Těžbu lithia na Cinovci v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v rámci nařízení o kritických surovinách. Měl by tak přispět ke zvýšení soběstačnosti EU u kriticky důležitých materiálů. Lithium je totiž považováno za kov budoucnosti, klíčové bude například v automobilovém průmyslu. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob – naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko v oblasti Cínovce je největší v Evropě.
Česko nebude jediné, které podpoří využití lithia dotacemi. Granty nebo úvěry už firmám k podobným účelům například poskytli v Německu, Finsku nebo Portugalsku, podporu poskytují i další státy ve světě. Většinu výroby z lithia ovšem v současné době ovládá Čína.
Vláda v březnu schválila, že zásoby lithia v oblasti Cínovce se stanou ložiskem strategického významu. Podle kabinetu je v lokalitě lithium v takové kvalitě, která je využitelná například pro baterie do elektromobilů a dalších zařízení. Cílem opatření je pak podle ministerstva průmyslu a obchodu usnadnit případnou těžbu suroviny v budoucnu a předejít možnému narušení dodávek.
