Do speciální logopedické třídy na ZŠ Brjanská v Kladně chodí jen čtrnáct dětí, po třech letech speciální péče přecházejí do běžných tříd. Na ZŠ Stross v Praze 7 zase mají speciální třídy pro děti s vážnějšími poruchami, které nezvládají běžnou výuku. Podobných tříd je zatím málo, ale vznikající koalice mluví o jejich rozšiřování. I proto, že rodiče o tuto speciální péči stojí. Podle speciálních pedagogů je to sice návrat k dobám před inkluzivní vyhláškou, který ale dětem může vyhovovat. Jiní však připomínají, že jsme se deset let snažili právě takové rozdělování dětí vymýtit, a varují před pokutami z Bruselu.
Co se dočtete dál
- Jak speciální třídy fungují.
- S jakými problémy se potýkají.
- Co o rozšiřování tříd říkají pedagogicko-psychologické poradny.
