Sobota bývá dnem skutečného odpočinku. Najednou je ale neděle a během odpoledne se dostaví lehká nervozita a hlavu začne zaměstnávat jediná věc: zítra zase do práce. Takzvaná nedělní úzkost postihuje většinu zaměstnanců napříč obory. A stala se do jisté míry normálem. Nový report popsal, koho se zejména týká a co za ní bývá.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se projevuje nedělní úzkost a co za ní zpravidla bývá.
  • Proč se více týká zaměstnanců pracujících z kanceláře.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.