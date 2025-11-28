Několik let seděli spolu ve firmách v Česku i Velké Británii a snažili se uvést v život unikátní patent. Ten pomáhá efektivněji a laciněji upravovat olej při přeměně na biopaliva – odstraňuje z něj přebytečný kyslík. Jenže teď na sebe oba podávají žaloby a trestní oznámení.
Čtyřiašedesátiletý technolog Richard Hejda tvrdí, že jej jeho společník, bývalý ministr vnitra Ivan Langer, o patent připravil. Expolitik to odmítá a označuje Hejdu za „psychopata, chorobného lháře a podvodníka“.
Co se dočtete dál
- Jak a proč se Richard Hejda spojil s Ivanem Langerem.
- Jak odůvodňuje technolog Hejda svoji žalobu na exministra vnitra.
- Jak se o Hejdovi vyjadřuje Langer.
- Jaké úkoly oběma soud uložil ve vzájemném soudním sporu.
