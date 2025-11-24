Listopad bývá obdobím, kdy se ve sněmovně ladí poslední změny státního rozpočtu na další rok, aby byl v souladu se zákonem do konce prosince schválený. Letos je tomu ale jinak, budoucí vládní koalice nechce jednat o návrhu, který jí předložila vláda v demisi, a žádá jeho přepracování. Končící vláda v něm zase odmítá udělat požadované změny a avizuje, že ho do sněmovny vrátí v takřka nezměněné podobě. Obě strany se přitom obviňují z porušování zákona. Je proto již téměř jisté, že Česko vstoupí do příštího roku s rozpočtovým provizoriem.
Co se dočtete dál
- Proč chce budoucí vláda přepracovat návrh rozpočtu.
- Jak na to reaguje kabinet v demisi.
- Čeho se obávají hasiči.
- Jak to vidí ekonomové.
