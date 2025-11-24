Přibližně před rokem se rozhořela bitva o realitní společnost MI Estate mezi tehdejší hlavní tváří firmy a samozvaným flipovacím králem Maximem Ponomarenkem a většinovým majitelem společnosti Josefem Ondriškem.
Ponomarenko byl loni na podzim odstaven z pozice jednatele a obě strany se od té doby vzájemně obviňují z tunelování firmy, která v Česku vlastní nemovitosti za stovky milionů korun. Letos v dubnu pak Ponomarenko skrze svůj podnik Prexima Nemovitosti poslal na MI Estate insolvenční návrh. Jak se spor za posledních 12 měsíců vyvinul a v čem se změnilo podnikání obou stran sporu?
Více než stovka dokumentů v insolvenčním rejstříku odhaluje zajímavosti ohledně války o realitní společnost, která se zaměřuje na tzv. flipování podílů na domech či pozemcích, tedy na jejich levný nákup a následný rychlý prodej se ziskem. A také odhalují, co stálo za rozchodem byznysových partnerů.
Co se dočtete dál
- Jak si ekonomicky vedla MI Estate.
- Jak rostly zisky Ponomarenkovým firmám.
- Příklady nevýhodných nákupů nemovitostí.
- Jak měl Ponomarenko z firmy vyvádět peníze.
- Z čeho naopak Ponomarenko viní současné vedení.
- Jak se změnil byznys MI Estate.
