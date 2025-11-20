Skoro žádná jiná země na světě nemá takovou volnost v tom, co se bude ve školách učit, jako Česko. Až za dva roky přejdou školy na nové „osnovy“, budou skoro nejliberálnější v Evropě. Ministerstvo školství počítá s tím, že se každá škola zamyslí a utvoří si vlastní vzdělávací cestu – včetně toho, kdy učit násobilku či přídavná jména. Odborníci však upozorňují, že to pro školy může být příliš velké sousto. Není podle nich fér nechávat výběr toho, co je podstatné děti naučit, na jednotlivých učitelích. Když to ani odborné týmy na ministerstvu nezvládly.
Co se dočtete dál
- Jak je to v cizině.
- Vysvětlení ministerstva školství, proč se k volnosti rozhodlo.
- Čeho se bojí učitelé.
