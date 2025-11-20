Při rozdělování pozic ve sněmovně pokračuje série odplat. Potom co byl až napodruhé zvolen místopředsedou dolní komory Jan Skopeček z ODS, přichází pro opozici další komplikace. Vzájemná nevraživost mezi SPD a šéfem Starostů Vítem Rakušanem vygradovala natolik, že by jeho nominace na místopředsedu sněmovny nemusela projít.
Místo končícího ministra vnitra chtějí členové poslaneckého klubu SPD do čela sněmovny raději poslankyni STAN Věru Kovářovou, která stejnou funkci zastávala poslední čtyři roky. „Rozhodneme se ještě kolektivně, nepojedu žádnou individualistickou praktiku, ale za sebe říkám, že bych tuto variantu preferoval,“ říká například šéf strany PRO Jindřich Rajchl, který kandidoval právě za SPD.
Co se dočtete dál
- Jaká je pravděpodobnost, že se stane šéf Starostů Vít Rakušan místopředsedou sněmovny.
- Proč poslanci SPD a ANO nechtějí Rakušana ve vedení sněmovny.
- Co se stane v případě, že nebude Rakušan zvolen.
