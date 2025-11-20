Úleva na zdravotním pojištění pro pečující o malé děti bude mít od 1. ledna nová pravidla. Zúží se totiž okruh rodičů, kteří budou mít nárok neplatit či snížit si zdravotní pojištění i po vyčerpání rodičovské dovolené. Skutečnost, že budou chtít zůstat s dětmi doma déle, případně u toho pracovat na zkrácený úvazek, navíc budou muset hlásit své zdravotní pojišťovně vždy předem, a nikoliv zpětně, jak se dnes často stává.  

Změna se dotkne odhadem 80 tisíc lidí. Pro rodiče, kteří už dnes úlevu na pojistném čerpají a chtějí v tom pokračovat, to bude znamenat ještě před koncem roku nahlásit tuto skutečnost pojišťovně. Pokud to neudělají, o výhodu přijdou a pojistné zaplatí v plné výši. V případě pečujících rodičů, kteří jsou zaměstnanci, pak tyto zvýšené náklady ponese firma, která je zaměstnává. 

Cílem je mimo jiné větší motivace rodičů k návratu do práce, případně k rozšíření úvazků.  A také ulevit pojišťovnám od byrokracie.

