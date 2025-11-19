Prezident Petr Pavel si pevně stojí za tím, že by měl Andrej Babiš před jmenováním premiérem veřejně říct, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů, kterému čelí kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Využívá k tomu i argument v nálezu Ústavního soudu z minulých let. Babiš ale nechce udělat „nevratné kroky“, dokud nebude jisté, že se stane předsedou vlády. „Přepisování historie se nekoná,“ říká právník Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a v rozhovoru s HN vysvětluje, jestli jsou kroky prezidenta v souladu s ústavou.
Prezident řekl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě řešit střet zájmů, pak by se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu. Má ale podle ústavy právo chtít po něm, aby mu objasnil, jak to vyřeší s Agrofertem?
Co se dočtete dál
- Je legitimní, že tak prezident tlačí na Andreje Babiše, aby vyřešil střet zájmů.
- Jsou prezidentovy kroky v souladu s ústavou.
- Proč situaci nemá jednoduchou ani šéf hnutí ANO.
