Majitel zábavního parku Krtkův svět v Horních Měcholupech na okraji Prahy Josef Roušal si z rozhodnutí úřadů a soudů velkou hlavu nedělá. Svůj areál pro děti postavil a provozuje již pět let v rozporu se zákony a bez potřebných povolení. Dostal za to už řadu pokut, proti kterým se odvolává k soudům. Doposud bezúspěšně. A další milionovou pokutu od stavebního úřadu za nelegální stavby mu toto úterý pravomocně potvrdil Městský soud v Praze.
Roušal se jednání na poslední chvíli snažil zhatit. Nejdříve poslal neschopenku a dvacet minut před začátkem pak soudu napsal, že svému dosavadnímu právnímu zástupci vypověděl plnou moc. Soud ale tuto omluvu jako opožděnou neuznal a začal jednat i bez jeho přítomnosti.
Co se dočtete dál
- Za co vše již dostal Josef Roušal pokuty.
- Jak se proti úřadům brání.
- Jak je úspěšný film, který na svou obranu natočil.
