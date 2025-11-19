Dny otevřených dveří na středních školách jsou v plném proudu – do finálního výběru zbývají tři měsíce. Žáci i rodiče přitom řeší, nejen jaký obor zvolit, ale také přípravu na přijímací zkoušky. Kurzy se plní, s trochou pomoci se však lze učit i doma s využitím bezplatných nástrojů. Letos také již podruhé proběhnou cvičné přijímačky přímo na základních školách, ředitelé už znají termín.  

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdy proběhnou cvičné přijímačky a kolik škol se přihlásilo.
  • Jak si zorganizovat domácí přípravu, na co nezapomenout.
  • Které bezplatné zdroje se pro přípravu na zkoušky dají využít.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.