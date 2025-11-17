Pokud by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu, řekl na Národní třídě prezident Petr Pavel. V takovém případě by podle něj bylo dobré, aby hnutí jako vítěz voleb nabídlo na post předsedy vlády jiného kandidáta. O tom ale ANO nechce slyšet. „Náš kandidát je jediný, a tím je Andrej Babiš. Je předsedou strany, která jasně zvítězila, získali jsme rekordní počet hlasů a sestavili koalici, která plně podporuje Andreje Babiše v čele vlády. Jiná varianta nepřipadá v úvahu,“ uvedl pro server iDNES.cz místopředseda hnutí Karel Havlíček.
Nález Ústavního soudu, který vytáhl prezident na Babiše, se týkal už jeho dřívějšího střetu zájmů
Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob, jakým vyřeší střet zájmů, oznámí těsně předtím, než ho prezident jmenuje premiérem. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová pak v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekla, že Babiš při řešení udělá nevratné kroky, Agrofert ale neprodá.
„Já bych rád věřil tomu, co říká Alena Schillerová a Andrej Babiš, ale také si myslím, že už bychom měli být poučení a nekupovat zajíce v pytli,“ podotkl prezident v Českém rozhlase. Ke jmenování premiéra je podle něj zapotřebí transparentnost. Upozornil, že Babiše problémy se střetem zájmů provázely už v předchozím premiérském období mezi roky 2017 až 2021. „Já jsem i na základě nálezu Ústavního soudu povinen se Andreje Babiše zeptat, jak tento střet zájmů vyřeší, abychom další čtyři roky neřešili soudní spory,“ řekl.
Na jednání 5. října Babiš představil Pavlovi některé varianty řešení. Byl mezi nimi třeba prodej Agrofertu, převod na někoho z rodiny nebo převod do fondu. „Já jsem mu tehdy řekl, ano, toto jsou varianty, které by vedly k odstranění střetu zájmů. Andrej Babiš to dnes vykládá jako souhlas s řešením, ale on mi pouze řekl varianty, neřekl mi, kterou z nich se vydá. Já tím pádem nemohu říct, jestli jsem s tím spokojen, nebo ne,“ sdělil Pavel.
Místopředseda ANO Karel Havlíček pak ale uvedl, že předseda ANO Andrej Babiš zůstává jediným kandidátem tohoto hnutí na premiéra. Střet zájmů Babiš podle něho vyřeší v souladu s českým i evropským právem. Obdobně se vyslovila místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. „Vyjádření pana prezidenta příliš nerozumím i z toho pohledu, že o střetu zájmů by se dalo hovořit až po jmenování Andreje Babiše a ten opakovaně řekl, že by to vše vyřešil v souladu s českými i evropskými zákony,“ řekla serveru iDNES.cz.
