Prezident Petr Pavel svůj požadavek na Andreje Babiše, aby vyřešil střet zájmů před případným jmenováním předsedou vlády, podepřel nálezem Ústavního soudu z roku 2020. Ten hlavě státu podle Pavlových slov výslovně ukládá, aby k možnému střetu zájmů u kandidáta na vládní funkci přihlížel.
Zmíněný nález by přitom pro Babiše a především jeho právníky neměl být neznámý – týká se totiž přímo jeho samotného.
Co se dočtete dál
- Jaký nález má prezident republiky na mysli a co tehdy řešil.
- Jsou podle ústavních právníků Petrovy požadavky přehnané, či ne?
