Pět procent HDP na obranu jsou jen čísla, je potřeba se dívat, kolik jde českým firmám, a podporovat hlavně domácí výrobce. Místopředseda hnutí ANO a potenciální vicepremiér a ministr hospodářství nové vlády Karel Havlíček několikrát během svého úvodního projevu a debaty na čtvrteční konferenci Prague Security Dialogue o výdajích na zbrojení zdůraznil, že čísla, jako jsou dvě procenta HDP na obranu, která mají v NATO stoupnout na pět procent, nemusí být nutně závazná.
Co se dočtete dál
- Jak vidí ANO projekt F-35.
- Jak obhájit muniční iniciativu pro Ukrajinu.
- Proč je nutná evropská spolupráce firem.
