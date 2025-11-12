Příští rok má v nejsevernější části země, ve Šluknovském výběžku, začít ve spolupráci státu, kraje a obce výjimečná akce. Město Šluknov, kde více než čtvrtina z necelých 6000 obyvatel žije v sociálně vyloučené lokalitě, domy s významnou pomocí státních a krajských peněz vykoupí a začne proměňovat k lepšímu. Stát do pilotního projektu obnovy celého zpustlého sídliště Slunečnice, kde žijí převážně chudí Romové, hodlá investovat 200 milionů korun. Celkové náklady budou činit zhruba 300 milionů. Akce má podporu napříč politickým spektrem, takže by měla pokračovat i za nové vlády.
Co se dočtete dál
- Vláda schválila, že ve Šluknově má příští rok za 300 milionů proběhnout obnova vyloučené lokality, kde žije skoro 1500 lidí.
- Jakým způsobem to chce město ve spolupráci s krajem a státem provést.
- A co bude s chudými lidmi, kteří tam žijí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.