Spor o návrh státního rozpočtu ukončila na svém středečním jednání končící vláda Petra Fialy (ODS). Ministři se jednoznačně shodli, že odešlou v září schválený návrh znovu do sněmovny. Vyhověli tak požadavku vznikající nové vlády. Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura to dosud odmítal, dokud od budoucího kabinetu nedostane záruky o dodržení rozpočtové odpovědnosti.
Premiér Fiala uvedl, že návrh vláda odeslala, přestože jí to žádný zákon neukládá. „Vede nás k tomu několik důvodů,“ řekl po jednání vlády. Jednak podle něj už jednal sněmovní rozpočtový výbor, do jehož rukou bude vláda svůj návrh směřovat. Jako další důvod uvedl, že se oddaluje vytvoření nové vlády. „To má tu příčinu, že Andrej Babiš není schopný vyřešit svůj střet zájmů,“ řekl premiér.
Co se dočtete dál
- Proč vláda v demisi poslala znovu do sněmovny rozpočet.
- Co na to říká budoucí koalice.
- Co po ní požaduje končící vláda.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.